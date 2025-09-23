NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:03 del 23 settembre 2025

HomeCronaca Spoleto, identificato cadavere fatto a pezzi in un sacco. Il Procuratore: “Nessun fermo”
Cronaca

Spoleto, identificato cadavere
i resti trovati in un sacco
Nessun fermo

Si analizzano i filmati di sorveglianza

Ferite combaciano con arma da taglio

di Enza Savarese23 Settembre 2025
di Enza Savarese23 Settembre 2025

I rilievi delle forze dell'ordine sul luogo dove è stato ritrovato un cadavere in un sacco nei pressi della ferrovia a Spoleto | Foto Ansa

SPOLETO – Resti umani abbandonati in un sacco dell’immondizia. Il macabro ritrovamento fatto a Spoleto è avvenuto nel quartiere Casette nella serata di lunedì. A notare il sospetto involucro nero tra i giardini pubblici e la linea ferroviaria è stato un passante. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno delimitato la zona constatando che nel sacco c’erano resti umani fatti a pezzi. I primi rilevi hanno constatato che la vittima è deceduta per ferite da taglio alcuni giorni prima del ritrovamento. Sarebbe stata individuato l’identità della vittima, ma stando a quanto dichiarato dal Procuratore del comune umbro “al momento non ci sono fermi”. In mattinata nella zona è stato ritrovato anche un secondo sacco nero su cui si stanno concentrando le indagini dei carabinieri.

Le indagini sulle persone scomparse

Gli inquirenti hanno incrociato i dati delle persone scomparse nella speranza di un riscontro, tra questi le indagini si sono subito concentrate sul ragazzo bengalese di 21 anni scomparso. A dare l’allarme lo scorso giovedì sono stati i genitori e il fratello della vittima, residenti a Roma, mentre il giovane viveva a Spoleto per lavorare nel settore della ristorazione, ma il suo telefono era irraggiungibile dalle 11 di giovedì mattina.

A convalidare la pista del ventunenne scomparso sarebbe stata anche la bicicletta elettrica che copriva il sacco dei resti. Il giovane infatti la scorsa settimana si sarebbe allontanato proprio su un mezzo simile, dettaglio che ha ulteriormente insospettito gli inquirenti.

L’analisi delle telecamere di sorveglianza 

Essenziali per le indagini sono al momento le registrazioni delle telecamere di sorveglianza di una casa privata che sono già state acquisite dalle forze dell’ordine e sono al momento in fase di analisi. Le immagini serviranno non solo a identificare eventualmente il colpevole, ma a verificare se la vittima sia stata uccisa nella zona ferroviaria o altrove.

Ti potrebbe interessare

Milano, cinque arresti nel corteo per Gaza. Maranza protagonisti degli scontri

23 Settembre 2025

Reggio Calabria, blitz contro ‘ndrangheta. Torna in carcere il boss Piromalli

23 Settembre 2025

L’Italia si ferma per Gaza. Cortei in oltre 75 città. A Roma...

22 Settembre 2025

Maltempo, donna dispersa nell’Alessandrino. Continuano gli allagamenti a Milano

22 Settembre 2025

L’amministrazione Trump pronta ad annunciare una correlazione tra paracetamolo e autismo

22 Settembre 2025

Omicidio Boiocchi, a processo gli ex capi ultrà dell’Inter Beretta e Ferdico

19 Settembre 2025
Accessibility by WAH