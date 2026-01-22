NEWS ANSA

Torino, morto operaio 25enne
Era rimasto incastrato
in un macchinario per il fieno

Tragedia in una stalla nel Torinese

A indagare la procura di Ivrea

di Flavia Falduto22 Gennaio 2026
Una volante dei carabinieri | Foto Ansa

TORINO – Un operaio di 25 anni, Andrea Cricca, è morto nella serata di ieri 21 gennaio dopo un incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Brusasco, in provincia di Torino. Il ragazzo, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario usato per sminuzzare il fieno. A dare l’allarme sono stati i colleghi che, non vedendo più il 25enne, sono andati a cercarlo. Poi, la scoperta del corpo senza vita. Mentre il personale sanitario del 118 è intervenuto per soccorrere la madre del giovane colta da un malore dopo aver appreso la notizia. 

Le indagini dei carabinieri e degli ispettori

A seguire le indagini coordinate dalla procura di Ivrea sono i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli ispettori dello Spresal ( il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl To4, che dovranno chiarire la dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’azienda. Secondo una prima ricostruzione, non c’erano altre persone nelle vicinanze al momento dell’incidente. L’imballatrice, nel frattempo, è stata posta sotto sequestro. 

Un incidente sul lavoro anche a San Francesco al Campo

Questo non è il primo incidente sul lavoro segnalato nella provincia. Solo la scorsa settimana, a San Francesco al Campo – piccolo comune del Torinese – aveva perso la vita Danilo Bergagna, imprenditore agricolo di 35 anni residente a Barbania. Stava potando un albero insieme a un collega quando un pesante ramo si è spezzato e lo ha colpito alla testa uccidendolo. Anche su questo caso, la procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta. 

