Tornano i rifiuti per le strade di Roma

Con la riapertura delle attività commerciali e la possibilità di poter tornare a passeggiare tra le vie della città, i marciapiedi di Roma stanno tornando a esser invasi dai cumuli di rifiuti. Camminando per le strade del centro e non, è facile infatti imbattersi in cassonetti pieni, buste dell’immondizia e cartoni sparsi da una pare all’altra.

Anche il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato ad attaccare la sindaca Virginia Raggi, con sui già in passato si era scontrato sulla questione: “Si riparte da Roma, ma qualcosa non cambia mai”, ha scritto sui suoi canali social. “Salvini non ha mai lavorato”, è stata la risposta della prima cittadina romana.

