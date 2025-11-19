NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:09 del 19 novembre 2025

Tragedia a Lecce, bimbo trovato morto in casa, la madre in mare. Ipotesi omicidio-suicidio
Cronaca

Tragedia a Lecce, bimbo trovato morto in casa, la madre in mare. Ipotesi omicidio-suicidio

di Pietro Bazzicalupi19 Novembre 2025
di Pietro Bazzicalupi19 Novembre 2025

I carabinieri sul posto del ritrovamento del corpo del bimbo a Calimera | Foto Ansa

LECCE – Tragedia nel leccese dove un bambino di 8 anni è stato trovato morto nella serata di ieri, martedì 19 novembre, nella sua abitazione a Calimera.

Prima del ritrovamento del corpo del piccolo, la madre era stata rinvenuta in mare al largo della marina di Melendugno, dove un subacqueo si era imbattuto nel cadavere durante un’immersione. La donna, originaria di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, era residente a Calimera da anni.

Sul corpo del bambino, trovato senza vita nella sua camera dalle forze dell’ordine, segni di strangolamento e ferite. Sarà l’autopsia a stabilire cosa ne abbia causato la morte. La scomparsa del bimbo, che avrebbe compiuto 9 anni tra pochi giorni, era stata denunciata dal padre dopo il ritrovamento del cadavere della donna.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la mattina la 35enne non aveva accompagnato il figlio a scuola. Circostanza appurata dopo la denuncia del padre ai carabinieri per la scomparsa del figlio e dell’ex moglie. L’ipotesi al vaglio è quella di un omicidio-suicidio.

