TRENTO – Era in attesa dell’autobus che, come ogni giorno, l’avrebbe portata scuola. E invece la giovane studentessa di 15 anni a scuola non arriverà più. È stata travolta da un camion dei cementi nell piccolo paese di Giustino, in provincia di Trento.

Lo scontro con il camion

Secondo quanto ricostruito in queste prime ore, l’incidente mortale si è verificato alle 7.15 del mattino sulla strada statale 239, nella zona vicina alla fermata dell’autobus che la giovane studentessa attendeva. I soccorsi sono stati immediati da Trento ma l’elisoccorso e le due ambulanze non sono bastate a salvare la 15enne. È morta dopo diversi tentativi vani di rianimazione, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto.

Il Sindaco di Giustino: “Terribile quanto accaduto”

“Non si può uscire la mattina per andare a scuola e morire così. È terribile quanto è accaduto. Siamo basiti” ha detto sconvolto il primo cittadino della città di Giustino esprimendo solidarietà per la famiglia e quanti erano vicini alla giovane ragazza. Un dramma che colpisce un piccolo paese nel cuore delle montagne.