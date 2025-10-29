TREVISO – Grave incidente nel Trevigiano, nella prima mattinata di oggi, 29 ottobre. Un bus Atvo con 50 studenti si è scontrato con un suv. Morto il conducente dell’autovettura, un uomo di 85 anni con la patente scaduta , deceduto subito dopo l’impatto. Feriti l’autista del pullman e 11 ragazzi, trasportati al Pronto soccorso di Treviso con sei ambulanze giunte sul posto.

Morto l’85enne alla guida del suv con la patente scaduta

Lo scontro tra la corriera e l’automobile è avvenuto nella periferia di Oderzo. La corsa della società Atvo, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave (Venezia) alle 6,30, passa per i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, e raggiunge poi Oderzo, nella zona delle scuole.

Sequestrati i due veicoli, indagano i carabinieri

L’incidente è avvenuto alle 7,45 di mattina subito dopo una grande curva. Entrambi i veicoli sono finiti nei due fossati limitrofi ai diversi sensi di marcia. Per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri, l’automobile guidata dall’85enne avrebbe invaso la corsia opposta, impattando sul bus pieno di studenti. I due mezzi, finiti quindi fuori strada, sono stati posti sotto sequestro.

È stato l’autista del bus a mettere in salvo i ragazzi. “Pur essendo rimasto contuso, anche se in modo non serio, il nostro autista ha avuto sangue freddo e prontezza, pensando prima di tutto alla incolumità dei ragazzi”, ha detto all’ANSA il presidente dell’azienda di trasporti Atvo, Stefano Cerchier.