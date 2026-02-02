Ucraina, la strage dei minatori: nuovi raid contro obiettivi civili

KIEV – Prosegue la sequenza di attacchi russi contro obiettivi civili in Ucraina. A Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese, un raid ha colpito un ospedale nel reparto maternità. Tra stanze devastate e corridoi anneriti dal fumo, soccorritori e personale sanitario ispezionano i danni mentre alcuni pazienti recuperano in fretta pochi effetti personali. Il Servizio statale di emergenza ucraino riferisce di almeno sei feriti. Nella regione di Dnipropetrovsk, un drone ha invece colpito un autobus civile che trasportava minatori a Ternivka: il mezzo è rimasto distrutto a bordo strada, con i soccorsi impegnati sul posto. Secondo le autorità ucraine, l’attacco ha causato almeno 12 morti e sette feriti. Due episodi, a poche ore di distanza, che mostrano l’impatto della guerra sulla popolazione civile.