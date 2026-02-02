NEWS ANSA

Ucraina, la strage dei minatori: nuovi raid contro obiettivi civili

di Alessio Garzina02 Febbraio 2026
Un soccorritore ucraino ispeziona i danni all’interno di un ospedale maternità colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia | Foto Ansa

Due soccorritori ucraini ispezionano i danni all’interno di un ospedale maternità colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia | Foto Ansa

Immagine diffusa dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina che mostra il luogo di un attacco russo contro un autobus civile impegnato nel trasporto di minatori a Ternivka

Danni all’interno di un ospedale maternità colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia | Foto Ansa

Danni a un ospedale maternità colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, il 1° febbraio 2026. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, il raid ha provocato almeno sei feriti | Foto Ansa

Immagine diffusa dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina che mostra il luogo di un attacco russo contro un autobus civile che trasportava minatori a Ternivka, nel distretto di Pavlohrad, nella regione di Dnipropetrovsk, il 1° febbraio 2026. Secondo le autorità ucraine, un drone russo ha colpito il mezzo provocando almeno 12 morti e sette feriti | Foto Ansa

Immagine diffusa dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina che documenta il luogo di un attacco russo contro un autobus civile adibito al trasporto di minatori a Ternivka, nella regione di Dnipropetrovsk. Secondo il SES, un drone russo ha colpito il mezzo causando almeno 12 morti e sette feriti | Foto Ansa

Danni a un ospedale maternità colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, il 1° febbraio 2026. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, il raid ha provocato almeno sei feriti | Foto Ansa

Una donna recupera i propri effetti personali in un reparto danneggiato di un ospedale maternità colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, l’attacco ha provocato almeno sei feriti | Foto Ansa

KIEV – Prosegue la sequenza di attacchi russi contro obiettivi civili in Ucraina. A Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese, un raid ha colpito un ospedale nel reparto maternità. Tra stanze devastate e corridoi anneriti dal fumo, soccorritori e personale sanitario ispezionano i danni mentre alcuni pazienti recuperano in fretta pochi effetti personali. Il Servizio statale di emergenza ucraino riferisce di almeno sei feriti. Nella regione di Dnipropetrovsk, un drone ha invece colpito un autobus civile che trasportava minatori a Ternivka: il mezzo è rimasto distrutto a bordo strada, con i soccorsi impegnati sul posto. Secondo le autorità ucraine, l’attacco ha causato almeno 12 morti e sette feriti. Due episodi, a poche ore di distanza, che mostrano l’impatto della guerra sulla popolazione civile.

