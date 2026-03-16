MILANO – Da Unicredit arriva un’offerta pubblica volontaria di scambio sulla tedesca Commerzbank. L’ops è finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa in Germania, ma anche favorire nelle prossime settimane un confronto con gli stakeholder della stessa Commerzbank. I colloqui saranno formalmente avviati a inizio maggio, con un periodo di adesione di quattro settimane.

Orcel, Unicredit: “L’offerta punta a far partire un dialogo costruttivo”

Come precisa l’ad di Unicredit Andrea Orcel, l’offerta “punta a far partire un dialogo costruttivo con la banca tedesca”. L’obiettivo della mossa, dunque, “non è quello di ottenere il controllo di Commerzbank”. La politica di dividendi di Unicredit, chiarisce Orcel, “non sarà modificata”, mentre la fusione tra i due istituti bancari “aggiungerebbe molto valore agli azionisti, alla Germania e all’Europa”. Il consiglio di amministrazione della banca, inoltre, ritiene che l’offerta rappresenti “una misura ragionevole e pragmatica, priva di svantaggi, tenendo conto che la partecipazione detenuta continua a rappresentare una significativa creazione di valore”.

Il governo tedesco continua a sostenere l’autonomia di Commerzbank

Non è convinto dell’offerta di acquisto il capo del consiglio di fabbrica della Commerzbank Sascha Ubel, che definisce la proposta di Unicredit come “il passo successivo della spudoratezza”. Secondo Ubel questo “non è solo un passo non concordato, ma ostile. Ci difenderemo con tutte le nostre forze e i nostri mezzi”. Anche per il portavoce del ministero delle Finanze tedesco “un’acquisizione ostile non sarebbe accettabile”. Il governo, che detiene il 12% di Commerzbank, “continua a sostenere il corso dell’autonomia della banca”.

Ue: “Consolidamento attraverso fusioni migliora l’efficienza delle banche”

Sembra ottimista, invece, uno dei portavoce della Commissione europea. “Nell’Ue abbiamo un settore bancario forte e diversificato, ma le nostre banche non hanno raggiunto una scala sufficiente per essere competitive sul piano internazionale”. Il consolidamento attraverso fusioni domestiche, in questo contesto, “contribuirebbe a migliorare l’efficienza e la redditività degli istituti bancari”.