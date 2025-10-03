NEWS ANSA

Yoox sospende i licenziamenti
Via al dialogo coi sindacati
Ora si cerca intesa condivisa

Accolto l'appello del ministro Urso

"Nuova fase, sulla strada giusta"

di Pietro Bazzicalupi03 Ottobre 2025
BOLOGNA – Si apre uno spiraglio positivo nella vertenza Yoox. L’azienda ha sospeso con effetto immediato la procedura di licenziamento collettivo per 211 dipendenti, accogliendo l’appello del ministro Adolfo Urso e le richieste di sindacati e istituzioni. La decisione è arrivata durante il tavolo al Ministero delle Imprese e rappresenta un primo passo verso una possibile soluzione condivisa.

Sebbene gli esuberi nelle sedi di Emilia-Romagna e Lombardia restino confermati, Urso parla di “una nuova fase, finalmente sulla strada giusta”. Azienda e sindacati hanno programmato sei incontri entro il prossimo appuntamento al Mimit, fissato per il 18 novembre. Si discuterà della situazione industriale, finanziaria e commerciale, con l’obiettivo di trovare soluzioni alternative, anche attraverso gli ammortizzatori sociali.

Soddisfatti i sindacati, che vedono ora i presupposti per un confronto costruttivo, e la Regione Emilia-Romagna, che si impegna a garantire tutela occupazionale e continuità produttiva. Il 9 ottobre la data del primo incontro operativo.

