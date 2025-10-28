NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:58 del 28 ottobre 2025

HomeEconomia Amazon avvia licenziamenti di massa. Taglio di 30mila dipendenti, saranno sostituiti dall’IA
Economia

Amazon, licenziamenti di massa
Taglio di 30mila lavoratori
Saranno sostituiti dall'IA

La rivelazione del New York Times:

"160mila posti in meno entro il 2027"

di Filippo Saggioro28 Ottobre 2025
di Filippo Saggioro28 Ottobre 2025

Amazon | Foto Unsplash

BACON HILL, SEATTLE – Amazon si prepara a licenziare 30mila dipendenti, il più grande taglio di personale nella storia dell’azienda. La decisione arriva dopo mesi in cui l’amministratore delegato, Andy Jassy, aveva avvertito i lavoratori che le loro mansioni sarebbero potute essere sostituite dall’intelligenza artificiale. 

La manovra mira a ridurre i costi e ad annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della pandemia di Covid, che ha scatenato un’impennata straordinaria della domanda di acquisti online. Il Guardian prevede che questa ondata di tagli interesserà principalmente le risorse umane e i reparti tecnologici. Questi licenziamenti mirerebbero anche a ridurre il numero di manager, che secondo Jassy avrebbero causato un eccesso di burocrazia in azienda. 

Questa campagna di licenziamenti potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. Secondo il New York Times, Amazon starebbe pianificando una rivoluzione silenziosa che, entro il 2033, potrebbe rimpiazzare 600mila lavoratori statunitense con robot di nuova generazione. Il piano del colosso dell’e-commerce prevede di raddoppiare le vendite nei prossimi due anni e, grazie a un taglio di 160mila posti di lavoro, risparmierebbe più di 12 miliardi entro il 2027. 

Anche altri colossi di Internet fanno marcia indietro rispetto alle ingenti assunzioni del periodo pandemico. Microsoft, Meta e Alphabet, infatti, hanno licenziato alcune decine di migliaia di dipendenti negli ultimi tre anni. Microsoft ha annunciato di voler aumentare i licenziamenti previsti a 15mila unità e Meta, il 22 ottobre scorso, ha lasciato a casa circa 600 persone della sua divisione Ai, dopo un’importante campagna di recrutamento negli ultimi anni. 

Ti potrebbe interessare

Acri, solo il 41% delle famiglie riesce a risparmiare. È il dato...

28 Ottobre 2025

Bozza clima 2040, l’Ue valuta possibile taglio delle emissioni ogni due anni

27 Ottobre 2025

Manovra, banche e tagli ai finanziamenti dividono il governo. Lupi a Tajani:...

24 Ottobre 2025

Il Canada contro Stellantis e General Motors. Ridotte le quote di importazione...

24 Ottobre 2025

Inps, 4,6 milioni pensionati con assegno sotto mille euro. Spesi 364 miliardi...

23 Ottobre 2025

Unicredit batte le attese. Utili di 8,7 miliardi in nove mesi. Orcel:...

22 Ottobre 2025
Accessibility by WAH