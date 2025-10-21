ROMA – Sono tre le persone fermate per l’omicidio di Raffaele Marianella, uno dei due autisti del pullman dei tifosi del Pistoia basket. A quasi 24 ore di distanza dal lancio dei sassi che ha portato alla morte dell’uomo, la procura di Rieti ha sottoposto a fermo tre persone. Nelle prossime ore è prevista l’autopsia sul corpo della vittima.

La tragedia e il fermo

Per la procura di Rieti i tre arrestati sono ultrà della Sebastiani basket Rieti. Si tratta di Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, 31 anni il primo e 20 anni il secondo, e di Alessandro Barberini di 53 anni. I tre sono ora in carcere in attesa di una convalida o meno del fermo. Gli ultrà avrebbero lanciato i sassi contro il pullman dei tifosi dopo il match di domenica 19 ottobre sulla strada statale 79 verso Terni. A convincere magistrati e investigatori della squadra mobile sono state le testimonianze delle persone che domenica sera erano con loro nella spedizione punitiva finita nel sangue. Gli stessi agenti che scortavano il pullman la sera dell’agguato avrebbero notato alcune persone con il volto travisato allontanarsi rapidamente dopo essere salite su delle auto parcheggiate sotto il cavalcavia. Una delle macchine è stata bloccata dalla polizia. Sarebbe stato decisivo il racconto reso da uno dei sospettati fermati dalle forze dell’ordine. Il fuggitivo, rintracciato nei pressi della statale Rieti-Terni, stava tentando di allontanarsi dal luogo dell’agguato .

I tre tifosi in stato di fermo

Sebbene sui profili social di due dei fermati siano state postate frequentemente immagini di Mussolini e iconografie legate al mondo del fascismo, al momento – secondo fonti investigative – non emergono legami diretti con l’estremismo di destra. Stando alle prime indiscrezioni, i tre in passato sarebbero già stati segnalati per tensioni durante altri incontri di pallacanestro al palazzetto dello sport della città laziale Gli investigatori stanno indagando sulla presenza di altre persone coinvolte nell’assalto al pullman. Nella chat tra tifosi su Whatsapp si fa riferimento a una spedizione punitiva pianificata da almeno tre tifosi della Sebastiani basket Rieti.

L’autopsia e gli interrogatori

Nelle prossime ore si svolgerà anche l’autopsia sul corpo dell’uomo rimasto ucciso, colpito al torace da uno dei mattoni lanciati contro il parabrezza. Non ci saranno invece oggi i primi interrogatori. A distanza di ore dalla vicenda, il gruppo di tifosi del Pistoia basket, che si dicono ancora sconvolti, ha ricordato “le scene strazianti vissute”, che li hanno lasciati “completamente senza parole”.