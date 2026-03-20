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HomeEconomia Benzina e diesel in calo, i primi effetti del decreto carburanti
Economia

Benzina e gasolio in calo
I primi effetti del decreto
varato dal governo Meloni

L'analisi del quotidiano Staffetta

"Ma la corsa al rialzo continua"

di Greta Giglio20 Marzo 2026
di Greta Giglio20 Marzo 2026
benzina

Un distributore di benzina e gasolio | Foto Ansa

ROMA – All’indomani dell’entrata in vigore del decreto carburanti, gli autisti d’Italia accolgono i primi effetti positivi. Diminuiscono i prezzi di benzina e gasolio, con un calo che si attesta a 15 centesimi al litro.

I primi effetti del taglio accise: i dati di Staffetta quotidiana

Secondo le analisi della testata Staffetta quotidiana, il gasolio self scende a 1,978 euro contro i 2,123 euro al litro dei giorni scorsi. La benzina passa da 1,885 euro a 1,734 euro al litro. In autostrada prezzi più alti, anche se comunque in calo: il diesel è a 2,048 euro e la benzina a 1,812. I dati sono stati elaborati sulla base della media nazionale pubblicata oggi 20 marzo dal Mimit.

La risposta delle società petrolifere al dl carburanti

Le compagnie hanno risposto adeguando i propri listini alle nuove aliquote. Eni, Ip, Q8 e Tamoil hanno ridotto di 24,4 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e di 12,2 centesimi quelli del Gpl. Staffetta sottolinea tuttavia come continui la corsa dei mercati petroliferi internazionali, che “rischia di mangiarsi lo sconto, almeno in parte”.

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