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HomeCronaca Roma, tragedia al parco degli Acquedotti. Morti un uomo e una donna
Cronaca

Crolla il tetto di un casolare
al Parco degli Acquedotti
Morta una coppia

Luogo usato da senza fissa dimora

Si cercano altre vittime

di Elisa Ortuso20 Marzo 2026
di Elisa Ortuso20 Marzo 2026
Parco acquedotti roma

Macerie del casolare crollato nel Parco degli Acquedotti a Roma | Foto Ansa

ROMA – Tragedia al Parco degli Acquedotti, nella periferia sud-est della Capitale. Un uomo e una donna hanno perso la vita per il crollo del tetto di un casolare usato da alcuni senza fissa dimora. 

L’incidente si è verificato alle 9.15 non lontano da via delle Capannelle, dove già ieri si era verificata un’esplosione. Secondo le prime informazioni, il cedimento avrebbe riguardato la copertura della struttura, sotto cui si trovava la coppia travolta dalle macerie. Non è ancora chiaro cosa stessero facendo al momento del crollo ma ogni circostanza resta comunque da verificare, come anche le loro generalità. 

Sul posto si trova il Settimo Gruppo della Polizia Locale, insieme agli agenti del Commissariato Romanina, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Adesso l’area è stata messa in sicurezza mentre si tenta di ricostruire la dinamica della tragedia. 

I vigili del fuoco cercano tra le macerie altre possibili vittime.

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