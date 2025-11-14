NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:31 del 14 novembre 2025

HomeEconomia Manovra, spunta la tassa sull’oro. La maggioranza tratta su affitti brevi e banche
Economia

Spunta la tassa sull'oro
La nuova proposta in Manovra
Trattative su affitti e banche

Più fondi 5.0 e aiuti a imprese e scuole

Ritocchi a pensioni e crediti per Pmi

di Alessio Garzina14 Novembre 2025
di Alessio Garzina14 Novembre 2025

Oro | Foto Ansa

ROMA – Una tassa una tantum sull’oro dei privati. È la nuova proposta che potrebbe essere aggiunta dalla maggioranza negli ultimi ritocchi della manovra finanziaria. La misura, pensata per recuperare fino a 2 miliardi, mira a far “emergere” il metallo prezioso custodito nelle case degli italiani e allineare il valore fiscale alle quotazioni attuali. I contribuenti che al 1° gennaio 2026 possiedono oro da investimento potranno rivalutarlo entro fine giugno, anche senza documentazione d’acquisto. L’imposta sostitutiva scenderebbe al 12,5%, una scelta pensata per favorire l’adesione e anticipare entrate utili a finanziare le modifiche alla manovra.

La rivalutazione servirebbe a fissare un prezzo “ufficiale” dell’oro e a rendere più chiare le future plusvalenze, evitando contenziosi. Una sorta di sanatoria mirata, che intercetta un patrimonio privato valutato fino a 160 miliardi.

Intanto la maggioranza lavora sugli altri nodi: dall’aliquota sugli affitti brevi, su cui FI e Lega chiedono lo stop all’aumento, alla revisione dei dividendi e dell’Irap. Si discute anche di risorse per forze dell’ordine, compensazioni fiscali e della nuova Transizione 5.0, che potrebbe estendersi fino al 2028. I ministeri stanno definendo la lista dei 414 emendamenti segnalati, con l’indicazione di ridurre al minimo le richieste per evitare un ulteriore rallentamento dei lavori.

Ti potrebbe interessare

Wall Street, il Nasdaq arretra. Cresce la paura per la bolla dell’intelligenza...

14 Novembre 2025

Pacchetti extra-Ue: l’Europa apre all’addio alla franchigia. Pressing di Italia e Francia

13 Novembre 2025

Bce, l’Eurozona cresce a due velocità: Italia e Germania rallentano. Corrono Spagna,...

13 Novembre 2025

Istat, boom dei prezzi alimentari. Negli ultimi cinque anni aumenti del 25%

12 Novembre 2025

Ex Ilva, scontro governo-sindacati. Dal 15 novembre 5700 lavoratori in cassa integrazione

12 Novembre 2025

L’Ue allenta le norme sulla privacy per favorire lo sviluppo dell’IA. In...

11 Novembre 2025
Accessibility by WAH