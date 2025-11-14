ROMA – Sono ripresi questa mattina, 14 novembre, gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, in viale di Porta Ardeatina, dove potrebbero nascondersi i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso il 2 luglio 1994. Le indagini di carabinieri, Guardia di Finanza e polizia si concentrano su una galleria sotterranea tombata da 30 anni a ridosso della villa che un tempo era di Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della Banda della Magliana.

I figli di Adinolfi davanti agli scavi

Dopo un’ispezione con i videoradar, è stata messa in azione una ruspa. A seguire le ricerche, seppur per poco tempo, anche Lorenzo e Giovanna Adinolfi, figli del giudice scomparso. Il timore, poi, è che in quel tunnel inesplorato si possano nascondere anche armi ed esplosivi. Un sospetto che ha portato gli investigatori a utilizzare cani molecolari, artificieri e nuclei antisabotaggio. “Non si sta cercando qualcosa in particolare”, ha affermato il prefetto di Roma Lamberto Giannini sottolineando, però, la “necessità di fare una verifica”.

La segnalazione dell’ex magistrato Guglielmo Muntoni

L’intervento disposto dalla Prefettura il 13 novembre, dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nasce dalla segnalazione dell’ex magistrato Guglielmo Muntoni. È stato proprio lui ad aver parlato della galleria tombata su cui ora si concentrano le ricerche delle forze dell’ordine. Il sospetto di Muntoni è che quel tunnel sia stato interrato per nascondere oggetti come armi e gioielli che la Banda della Magliana avrebbe potuto recuperare attraverso una botola. “Sono 29 anni che chiedo di andare a controllare quella galleria”, ha affermato l’ex magistrato. Che poi ha evidenziato: “Lì sotto potrebbe esserci anche il corpo di Paolo Adinolfi”.