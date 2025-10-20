PARIGI – Sembra la scena di un film, e invece è accaduto davvero. In appena sette minuti, una banda di quattro persone è stata in grado di mettere a segno uno dei furti più incredibili degli ultimi tempi, riuscendo a rubare dalla celebre galleria d’Apollon del Louvre otto gioielli appartenuti a Napoleone e all’imperatrice Eugenia. “Un bottino dal valore inestimabile”, ha affermato Laurent Nuñez, ministro dell’Interno ed ex prefetto di Parigi.

La dinamica

I ladri, due dei quali travestiti da operai, hanno approfittato dei lavori in corso sul lato del museo per introdursi all’interno della Galleria d’Apollon. Con l’aiuto di un montacarichi e strumenti da taglio, hanno forzato le finestre, infranto le teche e fatto sparire i gioielli, mentre i due complici li attendevano all’esterno a bordo di uno scooter.

Il bottino

Tra i pezzi scomparsi un diadema e un collier di zaffiri appartenuti alle regine Marie-Amélie e Ortensia, smeraldi di Marie-Louise e due gioielli dell’imperatrice Eugenia: una grande spilla e il diadema. Il celebre diamante Regent, simbolo del Louvre con i suoi 140 carati, secondo quanto affermato da fonti interne del museo, è invece rimasto al suo posto. Due dei gioielli rubati sono stati recuperati poche ore dopo nei pressi del museo. Tra questi, la corona di Eugenia, che però è stata danneggiata.

Il panico tra i visitatori

Il colpo è avvenuto poco dopo l’apertura del museo, mentre i primi visitatori si aggiravano tra le sale. “Si è scatenato il panico la gente correva verso le uscite, ma le porte erano bloccate”, ha raccontato una turista americana. La polizia è intervenuta in pochi minuti, evacuando l’intera area per permettere ai tecnici di iniziare i rilevamenti. Nessuno è rimasto ferito.

Il presidente Macron: “Un attacco alla nostra storia”

Emmanuel Macron ha commentato l’accaduto dichiarando che “rubare al Louvre significa colpire il cuore dell’identità nazionale. Faremo tutto il necessario per ritrovare i gioielli e consegnare i responsabili alla giustizia”.

Nel frattempo, il museo – uno dei più visitati al mondo con oltre nove milioni di visitatori ogni anno – è rimasto chiuso per l’intera giornata. La Galleria d’Apollon, recentemente restaurata, tornerà accessibile solo dopo un’accurata verifica dei sistemi di sicurezza.