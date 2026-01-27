ROMA – Le corone posate nel ghetto ebraico di Roma e le candele accese a migliaia di chilometri davanti al Tempio Coral di Bucarest, in Romania. Immagini diverse, in luoghi e contesti lontani, unite dallo stesso intento: ricordare per non dimenticare.

Tutto il mondo rende omaggio alle vittime dell’Olocausto nella Giornata internazionale della Memoria, celebrata ogni anno il 27 gennaio. Musei, memoriali e luoghi simbolo della storia e della cultura ebraica hanno organizzato cerimonie e mostre per rendere omaggio ai sei milioni di ebrei uccisi dal nazifascismo nel corso della Seconda guerra mondiale.

A Gerusalemme, il Museo Yad Vashem ha accolto decine di visitatori mentre a Berlino una folla di persone si è raccolta in preghiera davanti alle stele del Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa. Nel Regno Unito, alcuni dei principali monumenti di Liverpool sono stati illuminati di viola alla vigilia della ricorrenza, un omaggio della città alle vittime dei lager nazisti.