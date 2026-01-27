NEWS ANSA

Ricordare Auschwitz. Le celebrazioni nel mondo per il giorno della Memoria

di Tommaso Di Caprio27 Gennaio 2026
Fotografie esposte al Museo memoriale dell’Olocausto Yad Vashem durante la Giornata internazionale della Memoria a Gerusalemme, 27 gennaio 2026 | Foto Ansa

Candele accese davanti a una stele del Memoriale dell’Olocausto, dedicato agli ebrei assassinati d’Europa. Berlino, Germania | Foto Ansa

La St George’s Hall illuminata di viola alla vigilia della Giornata della Memoria dell’Olocausto a Liverpool, Gran Bretagna, 26 gennaio 2026 | Foto Ansa

Visitatori al Museo memoriale dell’Olocausto Yad Vashem durante la Giornata internazionale della Memoria a Gerusalemme | Foto Ansa

Il primo ministro olandese Dick Schoof partecipa alla cerimonia della Giornata nazionale della Memoria ad Amsterdam, Paesi Bassi, 25 gennaio 2026 | Foto Ansa

Mostra organizzata al Museo memoriale dell’Olocausto Yad Vashem, Gerusalemme | Foto Ansa

ROMA – Le corone posate nel ghetto ebraico di Roma e le candele accese a migliaia di chilometri davanti al Tempio Coral di Bucarest, in Romania. Immagini diverse, in luoghi e contesti lontani, unite dallo stesso intento: ricordare per non dimenticare.

Tutto il mondo rende omaggio alle vittime dell’Olocausto nella Giornata internazionale della Memoria, celebrata ogni anno il 27 gennaio. Musei, memoriali e luoghi simbolo della storia e della cultura ebraica hanno organizzato cerimonie e mostre per rendere omaggio ai sei milioni di ebrei uccisi dal nazifascismo nel corso della Seconda guerra mondiale.

A Gerusalemme, il Museo Yad Vashem ha accolto decine di visitatori mentre a Berlino una folla di persone si è raccolta in preghiera davanti alle stele del Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa. Nel Regno Unito, alcuni dei principali monumenti di Liverpool sono stati illuminati di viola alla vigilia della ricorrenza, un omaggio della città alle vittime dei lager nazisti.

