NISCEMI – È salito a 1500 il numero di abitanti sfollati a Niscemi dopo la frana causata dal ciclone Harry. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al termine della riunione dell’Unità di crisi a Roma. “Per precauzione”, ha spiegato Musumeci, “la fascia di rispetto è passata da 100 a 150 metri mentre la linea di frana ha raggiunto i quattro chilometri”.

“La frana non è ferma, si vede a occhio nudo”

“Gli sfollati” – ha aggiunto il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, presente oggi 27 gennaio in Sicilia – “aumentano perché la frana non è ferma e in alcuni punti l’azione di scivolamento si può vedere a occhio nudo. Ci sarà da prendere decisioni serie. La situazione è critica. Lo stesso ho verificato e accertato con il mio telefono durante un sopralluogo”. A fare eco a queste dichiarazioni è il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. “Stiamo tenendo tutto sotto osservazione. È una tragedia che ci ha investiti e ci ha segnati e che ci segnerà nei prossimi mesi. Cedo anche nei prossimi anni”,

Stanziati dal governo 100 milioni di euro

Dopo la devastazione del ciclone Harry e le conseguenze che ha lasciato dietro di sé, sono stati stanziati dal governo 100 milioni di euro complessivi per Calabria, Sicilia e Sardegna. Un primo pacchetto finanziato per un anno e che può essere prorogabile per altri dodici. Al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, lunedì 26 gennaio, Musumeci ha precisato che con la somma si farà fronte alle spese iniziali, come la rimozione dei detriti e il ripristino delle funzionalità di alcuni servizi essenziali.