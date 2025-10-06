NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:10 del 6 ottobre 2025

HomeFotogallery Gli attivisti della Flotilla tornano a casa: manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo
Fotogallery

Gli attivisti della Flotilla tornano a casa: manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo

di Irene Di Castelnuovo06 Ottobre 2025
di Irene Di Castelnuovo06 Ottobre 2025

Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício, tre dei quattro cittadini portoghesi arrestati in Israele, tornano all'aeroporto di Lisbona | Foto Ansa

Sostenitori attendono con uno striscione con la scritta: “Benvenuti eroi” l'arrivo dei quattro cittadini portoghesi che hanno partecipato alla Global Sumud Flotilla e che sono stati trattenuti in Israele, prima del loro ritorno all'aeroporto di Lisbona | Foto Ansa

I sostenitori del partito politico islamico Jamaat-e-Islami partecipano a una manifestazione di sostegno al popolo palestinese e alla Flotilla a Karachi, in Pakistan | Foto Ansa

Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato all'aeroporto di Fiumicino | Foto Ansa

Sostenitori filopalestinesi all'arrivo degli attivisti tunisini della Sumud Global Flotilla arrestati in Israele | Foto Ansa

Manifestanti protestano per il popolo palestinese e contro l'intervento della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla ad Atene | Foto Ansa

Cartelli con la scritta “Libertà per gli attivisti della Flottiglia e per i 10. mila prigionieri palestinesi” durante una manifestazione a San Paolo | Foto Ansa

Manifestanti con striscioni con su scritto: “Benvenuti” e “Grazie, coraggiosi eroi” in attesa dei quattro cittadini portoghesi che hanno partecipato alla Global Sumud Flotilla prima del loro arrivo all'aeroporto di Lisbona | Foto Ansa

ROMA – Arriva da tutto il mondo la solidarietà per gli attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti in Israele. Alcuni di loro hanno fatto ritorno nel paese di provenienza: negli aeroporti di Madrid, Lisbona, Tunisi e non solo, i manifestanti con bandiere, kefiah al collo e fiori si sono ritrovati per accoglierli mostrando striscioni che recitano “Grazie eroi coraggiosi” e “Bentornati”.

In Italia, il 4 ottobre un gruppo di Pro Pal si è riunito a Fiumicino per accogliere gli ultimi 15 attivisti italiani rimasti in Israele: ‘Eravamo trattati come le vecchie scimmie dei peggiori circhi degli anni Venti’, ha spiegato alla stampa il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi.

Altri attivisti della Sumud sono ancora detenuti dallo Stato ebraico, situazione che ha generato lo sdegno di molti, che hanno scelto di scendere in piazza in loro sostegno; dal corteo a Karachi, in Pakistan, a quello a San Paolo, in Brasile.

Foto Ansa.

Ti potrebbe interessare

Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine: decine di morti

01 Ottobre 2025

Attiviste ProPal incatenate ai cancelli di Leonardo. L’ad Cingolani: “Accuse false, non...

30 Settembre 2025

Perù, la marcia della Gen Z contro la corruzione del governo: scontri...

29 Settembre 2025

Beirut, migliaia di sostenitori di Hezbollah in piazza per ricordare Nasrallah

26 Settembre 2025

Taiwan, la furia del tifone Ragasa mette in ginocchio l’isola: 14 morti...

24 Settembre 2025

Redford, le foto ritratto di una leggenda del cinema. Da Trump a...

17 Settembre 2025
Accessibility by WAH