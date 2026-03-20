Il business delle carte d’identità: 40 euro per un documento

VideoVideo NotiziaIl business delle carte d’identità: 40 euro per un documentodi Leonardo Macciocca20 Marzo 2026di Leonardo Macciocca20 Marzo 2026 3Servizio di Roberto Abela e Leonardo MaccioccaLeonardo Macciocca post precedente Rincari record nei mercati romani. Effetto guerra sulla spesa Ti potrebbe interessare Rincari record nei mercati romani. Effetto guerra sulla spesa 20 Marzo 2026 Iran, a rischio il cuore energetico globale (Il Fatto del Giorno) 19 Marzo 2026 Caso Delmastro, l’inchiesta sul clan senese che imbarazza Fdl (Il Fatto del... 19 Marzo 2026 Iran, un regime decapitato che fa più paura (Il Fatto del giorno) 18 Marzo 2026 Metro C, sei nuove fermate per ridisegnare la mobilità di Roma 18 Marzo 2026 La guerra in Iran divide il mondo Maga (Il Fatto del Giorno) 18 Marzo 2026