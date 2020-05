Il successo di "Summertime" La serie di Netflix che anticipa l'estate italiana

Grande successo per la serie tv Summertime. Netfilx, per anticipare l’arrivo dell’estate, ha presentato otto episodi ispirati al romanzo “Tre metri sopra al cielo” di Federico Moccia. Dal giorno dell’uscita, il 29 marzo, la serie è posizionata al primo posto tra le Top 10 dei contenuti on demand e ha ricevuto riconoscimenti anche dall’estero, negli Stati Uniti e in America Latina. Il magazine del New York Post, “Decider”, l’ha definita come “una limonata rinfrescante in una giornata caldissima”.

Summertime racconta la storia di Summer, interpretata da Coco Rebecca Edogamhe. È ragazza acqua e sapone anticonformista, che si innamora di Ale (Ludovico Tersigni), promessa del motociclismo con un passato doloroso e una vena autodistruttiva. Sullo sfondo della loro storia d’amore c’è la riviera romagnola. Un “teen drama” impreziosito da una colonna sonora diretta da Giorgio Poi e con la partecipazione dei Coma Cose e di Raphael Gualazzi.

La serie è stata girata tra Ravenna e Cesenatico e alcune riprese si sono svolte anche a Roma. Al casting hanno partecipato duemila giovani. Fra gli attori esordienti, Amanda Campana che interpreta Sofia, Giovanni Maini nel ruolo di Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue. C’è anche la musicista Thony, che nella serie è Isabella, la mamma di Summer e di Blue. Poi il padre di Ale, Maurizio (Mario Sgueglia).

Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – include nuovi talenti e giovani rivelazioni. La serie è diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi. La scrittura è, invece, affidata a Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli, Anita Rivaroli.