Zuffe, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

PISTOIA – Un incontro dei più bizzarri, quello tra musica e sport che vede protagonisti il cantautore Francesco Guccini e il centrocampista 23 enne bianconero, Hans Nicolussi Caviglia. Come i personaggi de “Il vecchio e il bambino” si sono incontrati e messi a nudo, ma non per caso.

Hans aveva fatto una pubblica dichiarazione di stima per Guccini, supporter bianconero, e così è nato l’incontro che è avvenuto in un’osteria vicina al borgo di Pavana, nel pistoiese, zona di montanari e residenza del cantante. Hans, nato proprio sui monti, si è presentato con il papà e la sua maglia in dono. Ha portato anche un disco con la canzone di Guccini che ha amato di più, Amerigo. Francesco, invece, ha portato la sua vita e quella voglia di memorie e futuro che torna nei suoi testi.

“Lo ascoltavo da piccolino in macchina con papà quando andavamo a sciare e me ne sono innamorato. Di lui mi piace che le cose che diceva a suo tempo sono valide oggi e lo saranno tra cent’anni”, aveva raccontato Hans in un’intervista al quotidiano La Repubblica. Un incontro in cui “un vecchio e una bambino si preser per mano” ricordando il passato e progettando il futuro.