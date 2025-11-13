NEWS ANSA

Madre uccide figlio
di nove anni
tagliandogli la gola

È accaduto a Muggia (Trieste)

Il sindaco proclamerà il lutto cittadino

di Leonardo Macciocca13 Novembre 2025
Poliziotti davanti all'ingresso della casa dove una donna ha ucciso il figlio, di nove anni, tagliandogli la gola, Muggia (Trieste) | Foto Ansa

TRIESTE – Una donna ha ucciso il figlio, di nove anni tagliandogli la gola. L’episodio è accaduto la sera del 12 novembre nella loro abitazione, nel centro di Muggia, comune in provincia di Trieste a sud del capoluogo. La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre e la situazione familiare era seguita dal tribunale ma anche dai servizi sociali. 

La dinamica

È stato proprio il padre a lanciare l’allarme, non riuscendo a contattare la donna. Quando sono arrivati gli agenti della Squadra mobile, il piccolo era già morto. Il corpo era in bagno. La madre, trovata in stato di choc, presentava alcuni tagli sulle braccia, provocati dal tentativo di un gesto autolesionistico. È stata quindi affidata ai sanitari e portata all’ospedale di Cattinara, a Trieste. Questa mattina la polizia ha eseguito il fermo della donna, su disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo le cure, sarà trasferita alla Casa circondariale del capoluogo.

Le prime ricostruzioni

La donna avrebbe utilizzato un coltello da cucina per compiere l’omicidio e poi avrebbe tentato un gesto autolesionista. Il piccolo sarebbe dovuto tornare dal padre alle 21 del 12 novembre. L’appuntamento, però, non è stato rispettato e a quel punto l’uomo ha allertato la Polizia. Gli agenti sono intervenuti sul posto con i vigili del fuoco, intorno alle 22. Sono stati i vigili, con un’autoscala, a entrare in casa da una finestra e a trovare il corpo del bimbo. Secondo le prime informazioni, la donna, 55 anni, era in carico al Centro di salute mentale, mentre la famiglia era seguita dai servizi sociali. Una situazione definita difficile ma “non drammatica” dal sindaco di Muggia, Paolo Polidori, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino.

