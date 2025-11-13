NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:14 del 13 novembre 2025

HomeCronaca Urbanistica Milano, la Cassazione: “Catella non va arrestato”. Sala: “Serve dialogo con la Procura”
Cronaca

Urbanistica, la Cassazione
respinge il ricorso dei pm
"Catella non va arrestato"

"Nemmeno Scandurra e Bezziccheri"

Sala: "Serve dialogo con la Procura”

di Sofia Silveri13 Novembre 2025
di Sofia Silveri13 Novembre 2025
urbanistica milano

Il ceo di Coima, Manfredi Catella, alla presentazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026 allo Scalo Romana a Milano; 30 settembre 2025 | Foto Ansa

MILANO – Nuovo capitolo nell’indagine sull’urbanistica milanese. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Milano sulla presunta corruzione. È stata confermata così la revoca delle ordinanze d’arresto, decisa dal Tribunale del Riesame, per il ceo di Coima Manfredi Catella, l’architetto Alessandro Scandurra – uno dei componenti della Commissione paesaggio del Comune – e Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone.

Sala: “Serve dialogo con la Procura”

Prontamente è intervenuto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha chiesto “un dialogo vero con la Procura, perché così la città resta in uno stallo”. Per il primo cittadino del capoluogo lombardo la “Procura continua ad andare avanti senza tener conto del fatto che il sistema giudicante non accoglie in parte significativa la sua linea”, ha concluso a margine dell’Assemblea Anci. Gioia, invece, per il ceo di Coima Catella. “In 120 giorni 11 giudici hanno radicato fino al livello massimo della magistratura la nostra estraneità a quanto ci è stato contestato”, ha spiegato Catella. Intanto, a Milano, oltre alle indagini per corruzione, sono in corso già altri procedimenti e processi per i reati di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso, che hanno portato al sequestro di cantieri, grattacieli e torri.

Ti potrebbe interessare

Tragedia a Trieste, una donna uccide il figlio di 9 anni tagliandogli...

13 Novembre 2025

Svolta sul caso Adinolfi, scavi sotto la Casa del Jazz. Si cercano...

13 Novembre 2025

Roma, sgomberati 11 appartamenti occupati abusivamente a Cinecittà

12 Novembre 2025

Siti vietati ai minori, entra in vigore la delibera Agcom: obbligo di...

12 Novembre 2025

Caso Sarajevo, l’ex 007 bosniaco: “Il Sismi scoprì i viaggi dei cecchini...

11 Novembre 2025

Quando l’allarme non suona. Le falle del Codice Rosso

11 Novembre 2025
Accessibility by WAH