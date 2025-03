Maxi rissa al Colosseo, accoltellato un giovane. Coinvolti trenta ragazzi, indaga la polizia

ROMA – Un normale lunedì sera interrotto da grida e calci. È quanto successo alle 20 di ieri, 10 marzo, all’uscita della metropolitana nelle immediate vicinanze di piazza del Colosseo a Roma. Una maxi rissa che ha visto coinvolti, stando alle prime ricostruzioni, almeno una trentina di giovani stranieri.

All’arrivo della polizia, giunta sul posto poco dopo, sul luogo dei tafferugli è stato trovato solo un ferito. Il ragazzo, cittadino tunisino, ha riportato ferite da arma bianca al volto e all’addome. Trasportato all’ospedale Umberto I in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Sui fatti indagano i poliziotti del Distretto Trevi per individuare i protagonisti dello scontro. Al vaglio anche le telecamere della zona.