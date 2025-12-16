STRASBURGO – L’atteso pacchetto di misure di sostegno al settore automotive e un piano d’azione contro la crisi degli alloggi sono tra i dossier nell’agenda del collegio della Commissione Ue riunito a Strasburgo per l’adozione.

Al centro dei lavori c’è l’atteso pacchetto di misure che segna una parziale svolta rispetto agli obiettivi fissati finora sulla transizione ecologica. Bruxelles si appresta infatti a rivedere il regolamento sugli standard di CO2 per i nuovi veicoli, ammorbidendo di fatto lo stop ai motori termici previsto dal 2035. Le case automobilistiche dovranno ridurre le emissioni del 90% entro il prossimo decennio, e non più del 100%. Il pacchetto comprenderà un piano di sostegno alla filiera delle batterie “made in Europe” da 1,8 miliardi di euro.

Aperta quindi la permanenza a soluzioni come le ibride plug-in e con range extender. Via libera anche all’utilizzo di biocarburanti ed e-fuel, sostenuti con forza da Italia e Germania. Bruxelles intende poi gettare le basi per una nuova generazione di piccole auto elettriche europee a basso costo che beneficeranno di norme meno rigide e sovvenzioni più generose.

Accanto al dossier automotive, la Commissione Ue presenterà da Strasburgo i dettagli del suo piano d’azione per la casa. Secondo quanto filtra, per il prossimo anno è previsto un intervento legislativo sugli affitti brevi, con l’obiettivo di bilanciarne gli effetti negativi sul mercato immobiliare e quelli considerati positivi per l’economia e il turismo.

In agenda anche un pacchetto dedicato alla salute. Palazzo Berlaymont dovrebbe adottare un piano sulla salute cardiovascolare e un provvedimento di semplificazione in materia di alimenti e mangimi.