NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:05 del 16 dicembre 2025

HomeEconomia Sfondato il tetto dei 600 miliardi di capitale. Il patrimonio di Musk da cifra record
Economia

Il capitale di Elon Musk
non smette di crescere
raggiunti i 638 miliardi

Il balzo legato a SpaceX

la società valutata 800 miliardi

di Elisa Ortuso16 Dicembre 2025
di Elisa Ortuso16 Dicembre 2025
Musk

Elon Musk | Foto Ansa

LOS ANGELES – La fortuna di Elon Musk non si arresta. Il capitale del numero uno di Tesla e SpaceX ha raggiunto un valore di 638 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra record che porta Musk a diventare la prima persona nella storia ad avere avuto un patrimonio che supera i 600 miliardi di dollari e non solo. Prima di lui nessuno aveva raggiunto nemmeno la soglia dei 500 miliardi. 

Come ha reso noto l’agenzia Bloomberg, il balzo in avanti della ricchezza del miliardario sudafricano è legata a SpaceX, valutata 800 miliardi in una vendita di azioni all’interno della società, il doppio rispetto ai 400 miliardi stimati lo scorso agosto.

L’operazione farebbe crescere il patrimonio di Musk, che possiede il 42% del patrimonio della società, di 168 miliardi di dollari. L’offerta per SpaceX arriva mentre l’azienda guarda a un possibile IPO nel prossimo anno che, secondo quanto riportano i media americani, potrebbe valutare la società intorno a 1.500 miliardi di dollari. Anche senza una quotazione a questi livelli, che renderebbe Musk un trilionario, la sua partecipazione in SpaceX resta il suo asset più prezioso. 

Nell’azienda aereospaziale Musk ha una partecipazione di 336 miliardi di dollari mentre in Tesla la quota è del 12%, quindi ammonterebbe, solo, a 197 miliardi di dollari. 

Ti potrebbe interessare

Manovra, arriva l’emendamento del governo: 3,5 miliardi in più, meno fondi al...

16 Dicembre 2025

Manovra in ritardo, al via i primi voti in commissione Bilancio al...

15 Dicembre 2025

Beni congelati, la Banca centrale russa chiede 200 miliardi di euro di...

15 Dicembre 2025

Affitti brevi, banche, dividendi: così il governo riscrive la Manovra. Si sblocca...

12 Dicembre 2025

Ex Ilva, arriva la seconda offerta di acquisizione. È degli americani di...

12 Dicembre 2025

Manovra, spunta la tassa sui pacchi fino a 150€ e il raddoppio...

11 Dicembre 2025
Accessibility by WAH