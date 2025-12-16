LOS ANGELES – La fortuna di Elon Musk non si arresta. Il capitale del numero uno di Tesla e SpaceX ha raggiunto un valore di 638 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra record che porta Musk a diventare la prima persona nella storia ad avere avuto un patrimonio che supera i 600 miliardi di dollari e non solo. Prima di lui nessuno aveva raggiunto nemmeno la soglia dei 500 miliardi.

Come ha reso noto l’agenzia Bloomberg, il balzo in avanti della ricchezza del miliardario sudafricano è legata a SpaceX, valutata 800 miliardi in una vendita di azioni all’interno della società, il doppio rispetto ai 400 miliardi stimati lo scorso agosto.

L’operazione farebbe crescere il patrimonio di Musk, che possiede il 42% del patrimonio della società, di 168 miliardi di dollari. L’offerta per SpaceX arriva mentre l’azienda guarda a un possibile IPO nel prossimo anno che, secondo quanto riportano i media americani, potrebbe valutare la società intorno a 1.500 miliardi di dollari. Anche senza una quotazione a questi livelli, che renderebbe Musk un trilionario, la sua partecipazione in SpaceX resta il suo asset più prezioso.

Nell’azienda aereospaziale Musk ha una partecipazione di 336 miliardi di dollari mentre in Tesla la quota è del 12%, quindi ammonterebbe, solo, a 197 miliardi di dollari.