Stefano Coletta, Carlo Conti, Piera Detassis, Lucia Borgonzoni e Nicola Maccanico alla conferenza stampa dei David di Donatello 2023 | Foto Ansa

18 candidature per "Esterno Notte"

18 candidature per "Esterno Notte" Le premiazioni il 10 maggio su Rai 1

per l'edizione 2023

ROMA – Alla 68esima edizione dei David di Donatello, Marco Bellocchio fa il pieno di candidature. Sono 18 per il suo “Esterno Notte”, il film che ripercorre le vicende del sequestro di Aldo Moro. Seguono con 14 nomination “La stranezza”, omaggio a Pirandello di Ficarra e Picone, e “Le otto montagne”, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Undici per “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio e nove per “Nostalgia” di Mario Martone.

“Cinquine solide in un cinema più forte” ha detto Piera Detassis, Presidente Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. La cerimonia andrà in onda mercoledì 10 maggio in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti affiancato da Matilde Gioli.

Le candidature dei David di Donatello 2023

Per la regia si sfideranno Marco Bellocchio con “Esterno notte”), Gianni Amelio con “Il signore delle formiche”, Roberto Andò con “La stranezza”, Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh con “Le otto montagne” e Mario Martone con “La nostalgia”.

Miglior attore e miglior attrice protagonista

A contendersi il premio come miglior attore protagonista ci sono Alessandro Borghi e Luca Marinelli (“Le otto montagne”), Ficarra e Picone (“La stranezza”), Fabrizio Gifuni (“Esterno notte”) e Luigi Lo Cascio (“Il signore delle formiche”). In lizza per migliore attrice protagonista ci sono Margherita Buy (“Esterno notte”), Penelope Cruz (“L’immensità”), Claudia Pandolfi (“Siccità”), Benedetta Porcaroli (“Amanda”) e Barbara Ronchi (“Settembre”).

Premio miglior film internazionale

Tra gli internazionali si contendono il premio “Bones and all” di Luca Guadagnino, “Elvis” di Baz Luhrmann, “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson, “The Fabelmans” di Steven Spielberg e “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund. A vincere il David dello Spettatore è invece “Il grande giorno” di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Miglior canzone originale

Tra i candidati per la miglior canzone ci sono Diodato e Marco Mengoni, rispettivamente per “Diabolik – Ginko all’attacco!” e “Il colibrì”.